ترقية 11 عضو هيئة تدريس وتعيين 20 مدرسا بجامعة طنطا

الغربية – مصطفى عادل

وافق مجلس جامعة طنطا، فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من تامر عبد الحافظ البقرى بكلية الطب، وفاتن أحمد أبو طالب بكلية طب الأسنان، وصبرى على النجار بكلية العلوم، وهند محمد العزازى بكلية التمريض، وإبراهيم عبد العزيز متولى بكلية الحقوق، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من ولاء أحمد الخلوانى بكلية الطب، وهانى أمين الصاوى بكلية العلوم، ولمياء عبد الله المدبولى بكلية الصيدلة، ومحمد أحمد ابراهيم بكلية الهندسة، وأميرة محمد سعد بكلية التمريض، ومحمد فاضل الشيخ بكلية الزراعة.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من دينا عبد المنعم زيادة، وممدوح الغريب يونس، ودعاء فتحى مجاور، ورانيا فراج صالح بكلية التربية ، وعمرو الشحات قشطة وشيماء حمدى الصباغ وأحمد سعيد عتلم وأسامة عبد الهادى غنيم بكلية العلوم ، ميسرة محمد البوصيرى بكلية الصيدلة ، ومحمد سليمان شكر بكلية الزراعة ، ومنى عبد اللطيف الوكيل ومحمد عبد المنعم تركى وأمين السيد نوار ودعاء نادى شتات ومحمد محسن النمورى وشيماء محمود بدر واسلام احمد توفيق بكلية الطب ، وحنان فؤاد الدميرى وفاطمة أحمد مرسى بكلية طب الأسنان ، وهدير على المطاهر بكلية التربية الرياضية.

بالإضافة إلى الموافقة على منح 28 درجة دكتوراه و 81 درجة ماجستير، و 2843 دبلوم الدراسات العليا فى التخصصات المختلفة.