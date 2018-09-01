ترامب يهاجم استطلاع رأى أظهر تأييدا كبيرا لفكرة عزله من قبل الكونجرس

واشنطن (أ ش أ)

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم السبت، استطلاع رأى أُعلن عن نتائجه أمس الجمعة وأظهر تأييد ما يقرب من نصف الأمريكيين لفكرة قيام الكونجرس بعزله.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن ترامب شكك فى تغريدات على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فى دقة الاستطلاع الذى أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية دون أن يذكر نتائجه فيما يخص مسألة عزله.

وامتدح ترامب استطلاع رأى آخر أجرته شركة "راسموسن ريبورتس" ذات الميول اليمينية وأظهر ارتفاع نسبة تأييده بين الأمريكيين إلى 48 % بالرغم من استمرار الأخبار المزيفة وتكثيفها على حد تعبيره..مشيرا إلى أنها أعلى من النسبة التى حصل عليها فى يوم الانتخابات وأعلى من نسبة الرضا عن أداء سلفه الرئيس باراك أوباما واعتبر أن نتائج استطلاع تلك الشركة فى يوم الانتخابات كانت الأكثر دقة.

وأظهر الاستطلاع الذى أجرته صحيفة "واشنطن بوست" و"إيه بى سى نيوز" ونشر أمس أن 60% من الأمريكيين غير راضين عن أداء الرئيس الأمريكى وأن نصفهم تقريبًا يؤيدون فكرة عزله فيما يوافق 36% فقط من الأميركيين على أدائه.