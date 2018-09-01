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ترامب يعتزم زيارة فرنسا وإيرلندا والأرجنتين ويكلّف نائبه تمثيله فى آبيك وآسيان

السبت، 01 سبتمبر 2018 04:00 ص
ترامب يعتزم زيارة فرنسا وإيرلندا والأرجنتين ويكلّف نائبه تمثيله فى آبيك وآسيان دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (أ ف ب)
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أعلن البيت الأبيض، الجمعة أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سيشارك فى باريس فى 11 نوفمبر فى إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، فى جولة ستقوده أيضاً إلى إيرلندا، وفى نهاية نوفمبر سيشارك ترامب فى قمة مجموعة العشرين فى بوينوس إيرس، فى رحلة ستقوده أيضاً إلى كولومبيا.

وخلافاً للعام الماضى سيغيب الرئيس الأمريكى هذا العام عن قمتى آبيك وآسيان المقررتين فى نوفمبر واللتين سيمثّله فيهما نائبه مايك بنس.

وبحسب الرئاسة الأميركية فقد انتدب ترامب نائبه لتمثيله فى كل من اجتماع منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المقرر فى سنغافورة بين 11 و15 نوفمبر وكذلك فى منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) الذى سيجرى فى بابوازيا-غينيا الجديدة بين 12 و18 نوفمبر.

 

 


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ترامب

فرنسا

إيرلندا

الأرجنتين

آبيك

آسيان




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