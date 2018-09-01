ترامب: جعلت سارة ساندرز تصاب بانهيار عصبى بسبب جون ماكين

كتبت - سالى حسام

يبدو أن الرئيس الأمريكى ترامب مستمع بحالة الجدل حول مواقفه من السيناتور الأمريكى جون ماكين حتى بعد وفاته، حيث ذكر موقع "بيزنس انسايدر" أن الرئيس الأمريكى قال مازاحا إنه تسبب فى حالة انهيار عصبى لدى المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هوكابى ساندرز.

وذكر الموقع إن ترامب كان رفض نشر بيان باسمه للتعزية فى وفاة جون ماكين مكتفيا بتغريدة، رغم نصائح مستشاريه، ورفض كذلك الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان جون ماكين، كان يمكن أن يكون رئيسا أفضل من باراك أوباما لو كان فاز فى انتخابات 2008.

وأثار رفض ترامب الإجابة تعجب سارة هوكابى ساندرز لدرجة أن ترامب قال إنه يعتقد أنه تسبب لها فى انهيار عصبى.

ويذكر أن الرئيس الأمريكى صرح فى حوار مع وكالة "بلومبرج" بأنه لم يكن يريد الإجابة وقال "لدى أراء قوية.. ربما أعطيكم الإجابة يوما ما".

ومن المعروف أن الرئيس الأمريكى كان دخل فى خصومة حادة مع ماكين قبل وفاته رغم أنهما ينتميان لنفس الحزب، حيث كان ماكين عضوا فى حملة من أعضاء الحزب الجمهورى ترفض تولى ترامب الرئاسة، كذلك كان صوته الصوت الحاسم فى تمرير مشروع قانون الرعاية الصحية الذى كان الرئيس الأمريكي يريد به القضاء على قانون أوباما للرعاية الصحية.