تحرير 547 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات فى حملة مرورية بمطروح

مطروح _ حسن مشالى

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 547 مخالفة مرورية ، وتحصيل 11 ألف جنيه غرامات فورية ، وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

قال اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، فى بيان، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 83 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من 10 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.