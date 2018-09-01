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تحرير 1377 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

السبت، 01 سبتمبر 2018 07:21 م
تحرير 1377 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبدالنبى مدير مرور الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات ، وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن ، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.
 
وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور ، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور ، عن تحرير وضبط 1377 مخالفة مرورية متنوعة و شملت431 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و76 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و83 مخالفة انتظار خاطئ وحجز7 سيارات و119 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو48  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 30 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 38  رخصة لمخالفة البيئة و 89 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 28رخصة لمخالفة خط السير و34 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و33 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 17 رخصة للسير يسار الطريق.
 
كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 30 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 17مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و28 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و51 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  7سيارات متروكة و73 مخالفة إزالة فاميه وتحرير39 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و34 مخالفة مواقف عشوائية و30 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير35 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

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