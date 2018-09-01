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تجديد حبس مدير حمام السباحة والمنقذ بنادى الرواد بالعاشر بعد مصرع طفل غرقا

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:20 م
تجديد حبس مدير حمام السباحة والمنقذ بنادى الرواد بالعاشر بعد مصرع طفل غرقا حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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قرر المستشار إبراهيم مهدى، قاضى المعارضات بمحكمة العاشر من رمضان، اليوم، تجديد حبس مدير حمام السباحة بنادى الرواد والمنقذ 15 يوما فى واقعة مصرع طفل غرقا داخل حمام النادى.

 

وتلقى اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بغرق الطفل "حسن عبد النبى" 8 سنوات، داخل حمام السباحة بنادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان، أثناء الاستحمام فى حمام السباحة.

 

وقال أحد أعضاء مجلس الإدارة للنادى، إن الطفل من مقيمى مدينة العاشر، ومن غير الأعضاء بالنادى، وجاء بصحبة شقيقته وارتطم خلال تواجده بحمام السباحة فى أحد الأعضاء، وكان لا يجيد السباحة، فشرب ماء وغرق ولم ينتبه المنقذون للطفل ظنا منهم أنه كان يلهو ويغطس، وأخرجه المنقذون فور اكتشاف الطفل غارقا، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة وخرجت دماء من أنفه وتم نقل الجثة لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر.

 

وعلى الفور انتقلت مباحث العاشر إلى النادى لمعاينة موقع الحادثة، وسؤال الشهود لمعرفة ملابسات الواقعة، وتم تحرى محضر بالواقعة تحت رقم 3515 إدارى العاشر.


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