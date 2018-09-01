تجديد حبس زوجين 15 يوما على ذمة التحقيقات لقتلهما صاحب مصنع بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة، حبس زوجين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باستدراج صاحب مصنع بمدينة الخانكة، وقتله بتكسير رأسه، بشومه لقيامه بمعاكسة الزوجه.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبدالعليم رئيس مباحث مركز الخانكة، بالعثور على جثة المدعو "ضياء. ح" 67 سنة، صاحب مصنع للبلاستيك، ملقاة بعزبة أبو عليان بدائرة المركز.

تم العرض على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "سيد. ا" 38 سنة، حارس أمن بإحدى الشركات وزوجته "ن" 26 سنة ربه منزل، لقيام المجنى عليه بمضايقته ومعاكسة المتهمة الثانية ومعايرتها بالفقر، بعد استئذان النيابة العامة قامت قوة أمنية بقيادة النقيب أحمد الشامى معاون مباحث المركز من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وأحيلا للنيابة التى قررت حبسهما، قبل أن يجدد قاضى المعارضات حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.