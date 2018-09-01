تجديد حبس المتهمين بذبح عجوز كفيفة بالشرقية لسرقة 500 جنيه

الشرقية - فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة بلبيس، اليوم، تجديد حبس المتهمين، بذبح سيدة عجوز كفيفة داخل مسكنها بقرية غيتة، فى ثالث أيام عيد الأضحى لسرقة 500 جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتبين ارتكاب حلاق ومبيض محارة بالقرية الواقعة، وقاما بسرقة 500 جنيه من المنزل، حيث كشفت التحقيقات التى قام بها ضباط إدارة البحث الجنائى، قيام كل من" سالم.م.س" 30 سنة مبيض محارة، و" إبراهيم.ن.ح" 20 سنة حلاق، مقيمان قرية غيتة، بارتكاب الواقعة، حيث قاما المتهم الأول بالذبح والثاى كان دوره قاصر على مراقبة الأجواء بالقرب من المسكن.

وأضافات التحقيقات أن المتهمين كانا سبق وخططا لسرقة العجوز منذ عامين، لكن تراجعا عن الواقعة، وفى أيام عيد الأضحى، نما إلى علمها أنها حصلت على قيمة إيجار أرض تمتلكها، وأنها تحتفظ بالمبلغ بمسكنها، فخطط للجريمة، حيث قام المتهم الأول بالقفز إلى مسكنها من الخلف، وقام بالبحث عن أى مبالغ مالية، وعندما شعرت به العجوز، تخلص منها، وبعد بعثرة محتويات المسكن لم يعثر إلا على 500 جنيه، ولاذ المتهمان بالفرار، بعد ترك أداة الجريمة فى موقع الحادث.

بداية الواقعة بتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة بلبيس بالعثور على "سميعة محمد الصغير الفولى" 80 سنة، كفيفة تقيم بمفردها.

وانتقل ضباط مباحث بلبيس برئاسة الرائد نبيل غيث، رئيس المباحث، وتبين من المعانية أن السيدة تم ذبحها، وأن الحادث بهدف السرقة، حيث تبين بعثرة محتويات غرفة نومها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7832 إدارى مركز شرطة بلبيس لسنة 2018.

فيما انتقل قسم الأدلة الجنائية، برئاسة الرائد كريم السيد، رئيس قسم الأدلة الجنائية، والرائد أحمد إبراهيم عطية مفتش الأدلة الجنائية، والخبير ياسر فوزى المنير خبير مسرح الجريمة، والسيد إبراهيم خبير البصمات، وتبين من معاينة الجثة، أن المجنى عليها تعرضت للذبح، ووجود بعثرة جميع محتويات المسكن، وأن المجنى عليها كانت تعد وجبة الغذاء بتقطع قطع لحم صغيرة استعدادا للطهى، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



السلاح المستخدم فى الجريمة



المنزل من الخارج