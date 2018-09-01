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السبت، 01 سبتمبر 2018 03:00 م
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بوتين يؤكد دعم موسكو للتسوية السلمية في قضية قره باخ

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:30 م
بوتين يؤكد دعم موسكو للتسوية السلمية في قضية قره باخ بوتين
موسكو (أ ش أ)
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن بلاده تواصل دعم التسوية السلمية للنزاع في منطقة ناجورنو قره باخ.

وقال بوتين ، في مؤتمر صحفي مع نظيره الآذري إلهام علييف نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك"، "إننا تبادلنا وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية كما تطرقنا إلى قضية قره باخ".. مؤكدا على أن روسيا بصفتها الرئيس المشارك لمجموعة مينسك ستواصل تقديم كل المساعدات الممكنة للتسوية السلمية لهذا الصراع.

ومن جانبه توجه علييف بالشكر لبوتين على دعوته له إلى زيارة روسيا لتبادل وجهات النظر، ودعاه إلى زيارة أذربيجان في أي وقت مناسب.

يُشار إلى أن منطقة ناجورنو قره باخ، وهي منطقة جبلية غير ساحلية تقطنها غالبية أرمنية تقع داخل أذربيجان، تعد منطقة نزاع بين أرمينيا وأذربيجان منذ انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991.

 


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