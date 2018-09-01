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بلغاريا تعلن عن ظهور أول حالة لحمى الخنازير الأفريقية في أراضيها

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:14 ص
بلغاريا تعلن عن ظهور أول حالة لحمى الخنازير الأفريقية في أراضيها خنزير
صوفيا (أ ش أ)
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أعلنت بلغاريا عن ظهور أول حالة لحمى الخنازيز الأفريقية فيها، حيث أصيب سبعة خنازير في مزرعة قرب الحدود مع رومانيا بالفيروس.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم السبت، أن وكالة سلامة الغذاء البلغارية أعلنت أنه سيتم إعدام نحو 23 خنزيرا يشتبه في إصابتها بالمرض.

كما أعلن عن إنشاء حاجز بطول الحدود بين بلغاريا ورومانيا الشهر الماضي، في محاولة لمنع عبور الخنازير البرية إلى أراضيها.

وكانت السلطات الرومانية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستقوم بإعدام أكثر من 140 ألف خنزير ضمن الإجراءات التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس.

وأشارت الشبكة الأوروبية في هذا السياق إلى إعلان الصين كذلك الشهر الماضي عن خمس حالات إصابة بالفيروس.. يذكر أن الفيروس يصيب الخنازير وليس البشر.

 


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