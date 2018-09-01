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بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وسامكريت مصر

السبت، 01 سبتمبر 2018 10:56 ص
بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وسامكريت مصر جانب من الاتفاقية
كتب زكى القاضى
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وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكولا للتعاون مع كل من شركة سامكريت مصر وشركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة.

شهد مراسم توقيع البروتوكول كل من المهندس محمود جمال الدين زغلول مدير عام الهيئة العربية للتصنيع والمهندس شريف نظمي إسحاق  العضو المنتدب لشركة سامكريت مصر والمهندس سامح عبد المنعم عطيه العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة.

 وذلك في إطار التعاون المشترك لزيادة القيمة المضافة و صناعة المكونات فى مجالات السكة الحديد و المنوريل و النقل البرى  و زيادة القدرة التصديرية تدريجياً للمكونات والمنتج النهائى ,حيث تم الإتفاق علي البدء فى دراسة احتياجات زيادة الطاقة  الانتاجية فى عمليات تجميــــع عربات السكك الحديد والمونوريل و تكوين تحالف للدخول فى مناقصات بهدف إنشاء و تشغيل مشروعات القطار السريع  العلمين - السادس من أكتوبر - العاصمة الجديدة - العين السخنة  و مشروعات المونوريل  بين  مدينة نصر - العاصمة الجديدة  و الجيزة – السادس من أكتوبر  . 

بالإضافة إلي التعاون مع شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة لإنشاء المصانع و الطاقات الصناعية الإضافية فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد التى تقوم الشركة بتنميتها بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المنطقة الإقتصادية لقناة السويس

وفي هذا الصدد, أكد المهندس محمود زغلول علي إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع للتعاون مع كافة الكيانات الصناعية لتعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة المحلية  وتحقيق خطة الدولة فى التنمية المستدامة .

كما أشاد مسئولي شركة سامكريت مصر  وشركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة بالهيئة العربية للتصنيع وإمكانياتها الفنية والتكنولوجية والتصنيعية  وانها تتمتع بخبرات متميزة تمكنها من الالتزام الكامل بمعايير الجودة فى المنتج والسعر المناسب وسرعة التنفيذ.

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