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السبت، 01 سبتمبر 2018 02:59 م
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بدء توافد سياسيين أمريكيين على مراسم تأبين السيناتور جون ماكين

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:54 م
بدء توافد سياسيين أمريكيين على مراسم تأبين السيناتور جون ماكين مراسم تأبين جون كاكين
رسالة واشنطن- محمد البديوى
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بدأ مئات السياسيين والمسئولين وأعضاء بالكونجرس والبحرية الأمريكية فى التوافد على الكاتدرائية الوطنية بواشنطن لحضور مراسم تأبين السيناتور الأمريكى جون ماكين الذى توفى عن81 عاما بعد صراع مع السرطان.
 
ويتصدر الرئيسان السابقان باراك أوباما وجورج بوش الابن مراسم التأبين التى ستبدأ فى العاشرة من صباح الْيَوْم السبت، بتوقيت أمريكا، فيما سيتغيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بناء على طلب جون ماكين الذى أبلغ أنه لا يريد حضور ترامب جنازته.
 
وخاض ترامب خلافا علنيا مع ماكين، على مدى عدة سنوات، وقال عنه إنه ليس بطلا حقيقيا، كما وجه ماكين الانتقادات الحادة له أكثر من مرة وآخرها عقب لقائه الرئيس الروسى.
 
وأعلنت سابقا أسرة الراحل ماكين أن ترامب غير مرحب به سواء أثناء مراسم التأبين أو حتى أثناء عملية الدفن الخاصة غدا الأحد فى أنابوليس، بولاية ماريلاند في الأكاديمية البحرية الأمريكية.
 
تجدر الإشارة إلى أن ماكين قضى أكثر من 30 عاما عضوا فى مجلس الشيوخ، وشارك بقوة فى نقاشات حول الحرب والسلام والتوجهات الأخلاقية، كما أمضى الطيار السابق فى البحرية الأمريكية، عدة سنوات أسيرا لدى فيتنام؛ بعد أن أسقطت طائرته فى أجواء هانوى خلال مهمة قصف خلال حرب فيتنام، وخسر ماكين الانتخابات الرئاسية فى 2008 التى خاضها فى مواجهة باراك أوباما.
 
 
امريكيين
امريكيين

تأبين ماكين (1)
محرر اليوم السابع

تأبين ماكين (2)
تأبين ماكين (2)

تأبين ماكين (3)
تأبين ماكين (3)

تأبين ماكين (4)
تأبين ماكين (4)

تأبين ماكين (5)
تأبين ماكين (5)

تأبين ماكين (6)
تأبين ماكين (6)

تأبين ماكين (7)
محرر اليوم السابع

توافد امريكيين
توافد امريكيين

توافد مسئولين
توافد مسئولين

كنيسة تأبين ماكين
كنيسة تأبين ماكين

مراسم التأبين
مراسم التأبين

مراسم تابين جون ماكين
مراسم تابين جون ماكين

مراسم تابين ماكين
مراسم تابين ماكين
 
 

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واشنطن

السيناتور الامريكى

ماكين

جون ماكين

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