باكستان تغلق قنصليتها فى مدينة جلال اَباد شرق أفغانستان

كابول (أ ش أ)

أغلقت باكستان قنصليتها فى مدينة جلال اَباد عاصمة إقليم ننجرهار شرق أفغانستان على خلفية التدخل المزعوم من جانب السلطات الأفغانية.

وذكرت السفارة الباكستانية لدى كابول، فى بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم السبت، "أن سفارة باكستان فى كابول تعرب عن أسفها العميق إزاء تدخل حاكم مدينة جلال اَباد حياة الله حياة غير المبرر فى عمل القنصلية العامة لجمهورية باكستان ما يمثل انتهاكًا كاملاً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963".

وأضاف البيان أن "السفارة طلبت من وزارة الشؤون الخارجية فى أفغانستان التفضل بمنع الحاكم من التدخل فى عمل القنصلية العامة وضمان إعادة الأمن للقنصلية العامة كما كان موجودا فى 28 أغسطس 2018"، موضحا أن القنصلية العامة ستبقى مغلقة حتى اكتمال الترتيبات الأمنية بما يلبى رغبة السفارة.

من جانبها، لم تعلق الحكومة الأفغانية ووزارة الشؤون الخارجية والمسؤولون الإقليميون على هذه الأنباء.