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انقطاع الكهرباء عن 13 منطقة فى مركز كفر سعد بدمياط لإجراء الصيانة

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:58 م
انقطاع الكهرباء عن 13 منطقة فى مركز كفر سعد بدمياط لإجراء الصيانة انقطاع الكهرباء - ارشيفية
دمياط- معتز الشربينى
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرسعد بمحافظة دمياط عن انقطاع التيار الكهربائى عن المناطق الاتيه (عزبة الملجأ، بشاى، الناصرية، العجيزى، كفرشحاته، البدراوى، الالفى،النجار) وذلك أيام السبت والثلاثاء من كل أسبوع طوال شهر سبتمبر من الساعة 8 صباحا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

وكذلك عن المناطق الأتيه (السوالم، الزهراء، ابوطه، مقطع ميت أبوغالب) أيام الأحد والأثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع طوال شهر سبتمبر من الساعة 8 صباحا وحتى الانتهاء من اعمال الصيانة، وأهابت الوحدة المحلية بأهالى هذه المناطق باتخاذ الإجراءات اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

 


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