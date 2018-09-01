اليوم السابع داخل كاتدرائية واشنطن قبل ساعة من تأبين جون ماكين.. صور

واشنطن: محمد البديوى





ننشر أول صور من داخل كاتدرائية واشنطن الوطنية التى تبدأ فيها بعد ساعة من الآن مراسم تأبين السيناتور جون ماكين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بحضور رؤساء سابقين للولايات المتحدة على رأسهم باراك أوباما وجورج بوش الابن>

ويتوافد المئات من المسئولين والسياسيين وأعضاء بالكونجرس والبحرية والجيش الأمريكى على الكاتدرائية الوطنية بواشنطن لحضور مراسم تأبين السيناتور الأمريكى جون ماكين الذى توفى عن81 عاما بعد صراع مع السرطان.

فيما سيتغيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بناء على طلب جون ماكين الذى كان أبلغ أنه لا يريد حضور ترامب جنازته عند وفاته.

ويعد ماكين رمزا وبطلا قوميا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان طيارا حربيا فى البحرية الأمريكية خلال حرب فيتنام وقضى 5 سنوات فى الأسر لدى فيتنام الشمالية.