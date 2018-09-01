"اليوم السابع" تكشف تفاصيل استقبال الجبلاية الأسطورى لمحمد صلاح

تكشف جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل الاستقبال الأسطورى الذى يجهز له الاتحاد المصرى لكرة القدم لنجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، حيث من المنتظر أن ينضم أفضل لاعب بالدورى الإنجليزى الموسم الماضى لمعسكر الفراعنة الأحد، استعدادا لمباراة النيجر بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.
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