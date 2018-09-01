اليوم.. استئناف محاكمة 6 من الإخوان متهمين بحرق كنيسة مارى جرجس بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

تستأنف اليوم السبت محكمة جنايات سوهاج، 6 متهمين من عناصر الاخوان متهمين بحرق كنيسة مارى جرجس بسوهاج والانضمام إلى جماعة إرهابية فى قضيتين منفصلتين، وذلك لسماع مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد حلوسة ومحمد زين الليثى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين، وسوف يصل المتهمين إلى محكمة الجنايات فى حراسة امنية مشددة تحت إشراف العقيد أيمن عثمان رئيس مباحث الترحيلات بمجمع المحاكم .

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، عام 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، تهم الاشتراك فى التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه وحرق كنيسة مارى جرجس، والضرب والتخريب والحريق العمد والاتلاف، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية والمولوتوف والحجارة.

كما وجهت النيابة لهم تهم الشروع فى قتل 3 أشخاص مستخدمين الأسلحة النارية، وسرقة بعض المنقولات المملوكة للمنشآت العامة بطريق الإكراه، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، مع سرقة السلاح الميرى من المجنى عليه عيد عبد اللاه السباعى، وبعض الأسلحة والذخائر من مديرية أمن سوهاج بالإكراه.