النيابة تحبس عاطلين سقطا بكمين لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالقاهرة

كتب عامر مصطفى

أمرت نيابة شرق القاهرة، بحبس عاطلين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، بعد سقوطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، كما أمرت بتحريز المضبوطات، وعرض على المعمل الجنائى لإعداد تقرير بشأنها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام ضباط الشرطة بقسم عين شمس، وبعد ورود معلومات بقيام عاطلين بالاتجار فى المواد المخدرة عن طريق الاتصال بعملائهم والالتقاء معهم بالشارع، وبتكثيف التحريات تبين صحة المعومات، وأن المتهمين بالفعل يتاجرون فى المواد المخدرة.

وعلى الفور تم وضع خطة محكمة للقبض عليهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم وتبين أنهم كل من "كريم.ج" 20 سنة عاطل، و"إبراهيم.م" 21 عاطل، كما تبين سابق اتهامهم فى قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وبالقبض عليهم عثر بحوزتهم على كمية من المخدرات المختلفة للترويج على عملائهم، ومبالغ مالية حصيلة البيع.