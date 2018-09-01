المكسيك تشيد بإخطار الإدارة الأمريكية الكونجرس نيتها توقيع اتفاقية تجارية معها

مكسيكو سيتى (رويترز)

قالت وزارة الاقتصاد المكسيكية اليوم الجمعة، إن إخطار الإدارة الأمريكية الكونجرس بنيتها توقيع اتفاقية للتجارة مع المكسيك يمثل تقدما فى إضفاء الصبغة الرسمية على اتفاقات تم التوصل إليها فى محادثات لإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

وأضافت الوزارة قائلة فى بيان "الإخطار الذى أرسلته الولايات المتحدة يمثل خطوة للأمام فى إضفاء الصبغة الرسمية على التفاهمات التى تم التوصل إليها بين المكسيك والولايات المتحدة فيما يتعلق باتفاقية نافتا".

وقالت الوزارة أيضا إن المكسيك ستشارك فى المحادثات الثلاثية وستواصل حث كندا على البقاء طرفا فى اتفاقية نافتا المعدلة.