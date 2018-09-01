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السبت، 01 سبتمبر 2018 03:16 م
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المشدد 3 سنوات لعضو بحركة 6 أبريل بتهمة التحريض على أعمال عنف

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:55 م
المشدد 3 سنوات لعضو بحركة 6 أبريل بتهمة التحريض على أعمال عنف كلابش - ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار جمال عقرب، وعضوية المستشارين سامى بريك، وأيمن الصحن، وأمانة سر المحمدى الباجورى، بمعاقبة المتهم "م.ز"  عضو بحركة6 أبريل بالسجن المشدد 3سنوات فى القضية رقم 708لسنة 2018 جنايات ثان طنطا لقيامه باستخدام موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" فى الترويج لأفكار ومعلومات داعية لارتكاب أعمال إرهابية.

كانت أجهزة الأمن، ألقت القبض على المتهم بعد تقنيين الإجراءات لتحريضه على ارتكاب اعمال ارهابية واستخدامه موقع" فيس بوك" فى التحريض على ذلك، وتم إحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة القضية، وإحالته لمحكمة الجنايات التي تداولت القضية، وأصدرت حكمها المتقدم.

 

 


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