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المالكي يحذر من مخططات خارجية تستهدف استقرار العراق

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:31 م
المالكي يحذر من مخططات خارجية تستهدف استقرار العراق نورى المالكى
بغداد (أ ش أ )
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دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي،اليوم السبت، الشركاء السياسيين إلى الوقوف موحدين لإفشال المخططات الخارجية التي تستهدف العراق، محذرا من أن التدخلات الخارجية تهدف إلى إيجاد حالة من الاقتتال الداخلي لن ينجو منه أحد.

وقال المالكي ، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه "في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد وفى ظل استقطابات وتدخلات إقليمية وخارجية وفتن تستهدف وحدة العراق وشعبه نجد من المهم أن يقف الإخوة الشركاء في العملية السياسية موحدين متكاتفين لإفشال تلك المخططات التي بانت معالمها نتيجة الأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجهنا في المرحلة الراهنة".

وأضاف، أن "التدخلات الخارجية الرامية إلى أحداث شرخ في بنية المجتمع العراقي وإيجاد حالة من الصراع والاقتتال الداخلي لن ينجو منه أحد ولا يكسب ثماره أحد.

ودعا المالكي لعدم السماع لصوت الفتنة التي تحيكها قوى خارجية لتصبغها بدماء الشعب ..مضيفا "أقول بصراحة لن نمضي في الاتجاه الذي تريد الدول الإقليمية والكبرى ولن نسمح في أن يوجه أبسط سلاح في صدور أبناء واخوان الوطن الواحد، إنني أدعوكم لأن نستمع معا في جلسات صدق ومصارحة عراقية، من أجل بناء الوطن وإعادة إعمار ما دمره الاٍرهاب وتحقيق الوئام السياسي الذي سيكون مفتاحا لاستقرار أمني واقتصادي واجتماعي وانطلاق عمل وبناء وخدمات يسعد بها شعبنا".


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