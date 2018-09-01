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القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدار السلام

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:27 م
القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدار السلام مخدرات - أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام من القبض على  "حمادة.ر" 33 سنة عاطل، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.
 
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم أثناء تواجده بدار السلام مستقلاً سيارة ملاكى، وبتفتيشها عثر بداخلها علي 1.200 كيلو جرام من الحشيش المخدر ومبلغ مالي 1000 جنيه.
 
وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التى تولت التحقيق.

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