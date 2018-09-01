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السبت، 01 سبتمبر 2018 06:50 ص
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القبض على صاحب محل مستحضرات تجميل بمنتجات مغشوشة فى الجيزة

السبت، 01 سبتمبر 2018 06:00 ص
القبض على صاحب محل مستحضرات تجميل بمنتجات مغشوشة فى الجيزة مستحضرات تجميل - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، من ضبط محل غير مرخص، يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وحرر محضر بالواقعة.

 

وكانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من المستحضرات التجميل "مستحضرات تجميل وعطور"، والخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، ومقلدة لماركات شهيرة مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

 

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل وبحوزته 786 عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


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