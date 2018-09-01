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القبض على سائق انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على مزارع أفريقى ببولاق

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:24 م
القبض على سائق انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على مزارع أفريقى ببولاق حملة أمنية - أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على "تامر.ف" 36 سنة سائق، وبحوزته أسلحة نارية وعملات أجنبية، وذلك أثناء تشاجره مع و"عبد الله.ص" 30 سنة مزارع ويحمل جنسية دولة أفريقية، بعدما احتال الأول على الثانى لسرقة أمواله، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

 

أثناء مرور قوة أمنية من مباحث تأمين الفنادق والمعين خدمة محور بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لاحظت وجود مشادة كلامية بين شخصين بالانتقال واستبيان الأمر تبين أن طرفى المشاجرة هم كلًا من "تامر.ف" 36 سنة و"عبد الله.ص" 30 سنة، وبتفتيشهم عثر بحوزة الأول على طبنجة صوت ومبلغ مالى قدره 2100 جنيه و202 جنيه سودانى و1000 دولار أمريكى، وهاتف محمول، ومظروف يحوى قصاصات ورقية على هيئة نقود.

 

وبمناقشة الثانى قرر أنه أثناء سيره بميدان الأوبرا استوقفه الأول مدعيًا أنه فرد شرطة وقام باصطحابه داخل سيارة أجرة يستقلها شخصان خلاف قائدها وقام بتفتيشه والتحفظ على ما بحوزته من مبالغ مالية ومتعلقاته الشخصية وفور وصولهم لمكان الضبط قام المتهم الأول بتسليمه المظروف المضبوط بحوزته بداخله القصاصات الورقية مدعيًا انه يحوى متعلقاته إلا أنه ارتاب فى أمره فتشاجر معه.

 

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأن المبلغ المالى المضبوط والهاتف المحمول من متحصلاتها، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.


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