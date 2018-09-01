القبض عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنى مزار من ضبط أحمد ح ع 22 عاطل ومقيم دائرة المركز وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة .

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا أخطارا من مباحث مركز بنى مزار يفيد القبض على أحمد ح ع عاطل وبحوزته 280 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 315 جنيها وهاتف محمول.

و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وبالعرض على مدير الأمن وجه بالتحفظ على المتهم والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.