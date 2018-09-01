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"الطوارئ" الليبية تدعو الأطراف المتنازعة لفتح ممر آمن لإجلاء السكان العالقين

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:53 ص
"الطوارئ" الليبية تدعو الأطراف المتنازعة لفتح ممر آمن لإجلاء السكان العالقين اشتباكات طرابلس
طرابلس (أ ش أ)
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دعا الناطق الرسمى باسم جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة طرابلس أسامة على، جميع الأطراف المتنازعة إلى ضرورة إفساح المجال لفتح ممر آمن لدخول الفرق لإجلاء السكان العالقين هناك.

وقال أسامة - فى تصريحات خاصة لراديو (سوا) الأمريكى اليوم السبت، إن الجهاز يتلقى يوميا بلاغات من مواطنين يرغبون فى الخروج من المناطق المحاصرة بسبب الاشتباكات فى مدينة طرابلس.

وكانت وزارة الصحة الليبية فى طرابلس قد أعلنت ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات المسلحة فى العاصمة طرابلس إلى 41 قتيلا، وإصابة 119 آخرين.

وتدور اشتباكات مسلحة بين مليشيات مسلحة فى طرابلس واللواء السابع ترهونة، ما أدى لمقتل عدد من المدنيين وإصابة العشرات..وتوقفت المعارك عقب اتفاق لوقف النار أعلنه أعيان من مدن الغرب الليبى من مساء أمس الجمعة.

 


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