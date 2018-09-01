الصين واليابان تتفقان على تعزيز التعاون المالى وحماية النظام التجارى

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اتفقت الصين واليابان على حماية النظام التجارى التعددى وتعزيز التعاون المالى بين الجانبين، وذلك خلال الحوار السابع لوزيرى المالية فى البلدين، بمشاركة وزير المالية الصينى "ليو كون" ونائب رئيس الوزراء وزير المالية اليابانى "تارو آسو"، إلى جانب مسئولين كبار من وزارتى المالية والهيئات التنظيمية المالية والبنكين المركزيين فى البلدين.

وناقش الجانبان العديد من القضايا، من بينها: موقف الاقتصاد الكلى والسياسات المالية، والإصلاح الهيكلى فى كل من الصين واليابان والتعاون الثنائى المالى، إلى جانب التعاون من خلال الأطر التعددية، حيث اتفق الجانبان على التعاون من أجل حماية وتعزيز نظام تجارى حر ومفتوح وقائم على القواعد.

وتعهدت الصين واليابان بتعزيز التعاون فى مجالات البنية التحتية وخفض الفقر والتنمية والشئون المالية الإقليمية، إلى جانب تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى.

وتبادلت الدولتان - خلال الحوار - الآراء بشأن التعاون فى مجال الأسواق الثالثة، واتفقتا على الحفاظ على تواصل منتظم وتبادل الخبرات فى مجال الإدارة المالية وإصلاح الأنظمة المالية والضريبية.

وتوصل المسئولون من البنكين المركزيين الصينى واليابانى ومن الهيئات التنظيمية المالية الذين حضروا الحوار للمرة الأولى إلى توافق بشأن تعزيز انفتاح الأسواق المالية بين البلدين، وتنفيذ تعاون تعددى وثنائى فى التنظيم المالى.

واتفق الجانبان كذلك على الاستمرار فى العمل معا لدراسة القضايا الرئيسة ذات الاهتمام المشترك.