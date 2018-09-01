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الصين: لا نضغط على آخر حليف أفريقى لتايوان حتى نكسب ولاءه

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:53 م
الصين: لا نضغط على آخر حليف أفريقى لتايوان حتى نكسب ولاءه الصين
رويترز
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قال دبلوماسى صينى كبير اليوم السبت إن الصين لا تمارس أي ضغط على مملكة إى سواتينى، آخر حليف دبلوماسى أفريقى لتايوان، حتى تحول ولاءها إلى بكين وإن كانت تعتقد أنها مسألة وقت فقط كى يتحقق ذلك.

وتعبر الصين على نحو متزايد عن رغبتها في كسب ولاء إى سواتينى، المعروفة مسبقا باسم سوازيلاند، لها بدلا من تايوان على الرغم من اتهام حكومة إى سواتينى للصين بأنها تلعب بالعقول كما قالت إنها لا ترغب فى التخلى عن تايبه.

وستكون إى سواتينى الدولة الأفريقية الوحيدة غير الممثلة فى قمة كبرى بين الصين ودول أفريقية في بكين هذا الأسبوع ، حيث من المرجح أن يعرض الرئيس الصينى شي جين بينغ قروضا جديدة ومساعدات لأفريقيا.

وقال شو جينغ هو مبعوث الصين الخاص لأفريقيا فى إفادة صحفية إن قضية إى سواتينى وعدم ارتباطها بعلاقات مع بكين "سؤال مهم" ولكنه أضاف أن الأمر يرجع لها لاتخاذ المبادرة.

وقال "فيما يتعلق بهذه القضية لن نبذل أى ضغط وسننتظر الوقت المناسب وأعتقد أن هذا اليوم سيأتي عاجلا أم آجلا".

ولتايوان، التي تعتبرها الصين إقليما منشقا، علاقات رسمية الآن مع 17 دولة فقط أغلبها دول صغيرة ونامية فى أمريكا الوسطى ومنطقة المحيط الهادى بما فى ذلك بيليز وناورو.

وتعهدت تايوان بالتصدى لسلوك الصين "الخارج عن السيطرة بشكل متزايد" بعد أن خسرت تايبه الشهر الماضى حليفا آخر لصالح بكين ، عندما أصبحت السلفادور ثالث دولة تغير ولاءها إلى الصين العام الحالى.

 


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