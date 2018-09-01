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خالد صلاح
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الصين تؤكد أهمية تعزيز الاتصالات مع النيجر بشأن الحوكمة والتنمية

السبت، 01 سبتمبر 2018 09:54 ص
الصين تؤكد أهمية تعزيز الاتصالات مع النيجر بشأن الحوكمة والتنمية الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين - أ ش أ
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أكدت الصين أهمية تعزيز التبادلات الودية مع النيجر، وزيادة الاتصالات بشأن خبرات الحوكمة والتنمية، ومواصلة الدعم القوى للمصالح الرئيسة والشواغل الكبرى للبلدين.
 
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصينى شى جين بينج مع رئيس النيجر محمد يوسف، قبل انعقاد قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصين-أفريقيا.
 
وقال شى جين بينج، إن الصين والنيجر صديقتان جيدتان يربطهما الاحترام والثقة المتبادلين وشريكتان جيدتان فى التعاون متبادل النفع والمربح للجميع، مشيرا إلى عزم بلاده على توسيع التعاون مع النيجر فى مجالات الخدمات الطبية والبنية الأساسية والطاقة والنقل ودعم جهود دول غرب أفريقيا فى تعزيز الارتباطية.
 
وأضاف أن الصين تدعم بشدة جهود النيجر فى الدفاع عن الأمن القومى والاستقرار، وستواصل دعم تنمية القوة المشتركة لدول الساحل (جى 5) عبر القنوات الثنائية ومتعددة الأطراف.
 
ومن جانبه، قال رئيس النيجر محمد يوسف إن الصين حققت تنمية اقتصادية واجتماعية ملحوظة خلال الأربعة عقود الماضية، مؤكدا أنه فى ظل العلاقات الودية طويلة الأجل مع الصين، فإن بلاده مستعدة للانخراط فى التعاون البراجماتى فى مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والأمن وتعزيز الاتصال والتنسيق فى الشؤون الدولية والإقليمية الأفريقية الكبرى، وعقب الاجتماع، شهد الرئيسان التوقيع على وثائق تعاون ثنائى.
 

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