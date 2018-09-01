"الصحة" تنتهى من اختيار مديرى المستشفيات النموذجية خلال الأسبوع الجارى

كتب وليد عب السلام

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، اجتماعا، بمساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة الدكتور احمد السبكي، و الدكتور هشام الشرقاوي مدير المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، وعددا من مديري المستشفيات الذين تم اختيارهم، وذلك في إطار إتخاذ الإجراءات التنفيذية لمشروع بالمستشفيات النموذجية الذى أعلن عنه رئيس الجمهورية في يوليو الماضي ضمن حزمة مشروعات التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

وأوضحت وزارة الصحة، فى بيان اليوم، أنه تم وضع خطة لتشغيل هذه المستشفيات طبقاً لمعايير اعتماد الجودة الصحية بما يحقق تقديم الخدمة الطبية بجودة عالية تليق بالمريض المصرى، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحداث تغيير ملموس لدى المواطنين في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم بالتزامن مع الاجراءات التي تتم فى سياق خطة التطبيق المرحلي لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذي سيبدأ تطبيقه بمحافظة بورسعيد.

من جانبه، أشار الدكتور هشام الشرقاوى، مدير المشروع القومى للمستشفيات النموذجية الى انه تقدم عدد 160 طبيبا لشغل وظيفة مدير مستشفى نموذجي بمحافظات الجمهورية، وذلك منذ اطلاق اعلان لاختيار مديري المستشفيات يوم 14 يوليو الماضي، بالاضافة الى انه قد تم تشكيل لجنة تولت وضع أسس ومعايير لاختيارهم بطريقة علمية وبشفافية، وتم إجراء مقابلات لأكثر من 120 طبيب حتى الآن، و تم اختيار عددا منهم وجاري اختيار باقي المديرين.

وكشف "الشرقاوى"، أن المستشفيات النموذجية التي تم اختيارها ، وهى مستشفى شرق المدينة بالاسكندرية، وطوارئ فاقوس بالشرقية، والعجوزة بالجيزة، وبنها للتأمين الصحي بالقليوبية، و 15 مايو بالقاهرة، ودار الشفاء بالقاهرة، والعجمى بالإسكندرية، والإسماعيلية، والباجور بالمنوفية، وسيتم الانتهاء من توزيع باقي مديري المستشفيات فى المشروع خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن تلك المستشفيات النموذجية تم تقييمها لرفع الكفاءة بها، حيث تقدم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين، دون تحملهم أي أعباء مالية اضافية، حيث تقدم الخدمات الطبية من المستوى الثالث من الرعاية الصحية، بأعلى خدمة يمكن أن تقدم للمريض في المستشفى، مشيرا إلى أن تلك المستشفيات سيكون بها جميع التخصصات مثل جراحات القلب المفتوح ، والمخ والأعصاب، والتخصصات الجراحية الدقيقة ، وستغطي كافة محافظات الجمهورية، بالاضافة الى أنها ستوفر على المريض الانتقال من محافظة لأخرى بحثا عن جراحة متقدمة أو تدخل علاجي غير متوفر بمحافظته.