video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 03:43 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الصحة" تنتهى من اختيار مديرى المستشفيات النموذجية خلال الأسبوع الجارى

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:03 م
"الصحة" تنتهى من اختيار مديرى المستشفيات النموذجية خلال الأسبوع الجارى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عب السلام
إضافة تعليق
عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، اجتماعا، بمساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة الدكتور احمد السبكي، و الدكتور هشام الشرقاوي مدير المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، وعددا من مديري المستشفيات الذين تم اختيارهم، وذلك في إطار إتخاذ الإجراءات التنفيذية لمشروع بالمستشفيات النموذجية الذى أعلن عنه رئيس الجمهورية في يوليو الماضي ضمن حزمة مشروعات التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.
 
 وأوضحت وزارة الصحة، فى بيان اليوم، أنه تم وضع خطة لتشغيل هذه المستشفيات طبقاً لمعايير اعتماد الجودة الصحية بما يحقق تقديم الخدمة الطبية بجودة عالية تليق بالمريض المصرى، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحداث تغيير ملموس لدى المواطنين في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم بالتزامن مع الاجراءات التي تتم فى سياق خطة التطبيق المرحلي لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذي سيبدأ تطبيقه بمحافظة بورسعيد.
 
من جانبه، أشار الدكتور هشام الشرقاوى، مدير المشروع القومى للمستشفيات النموذجية الى انه تقدم عدد 160 طبيبا لشغل وظيفة مدير مستشفى نموذجي بمحافظات الجمهورية، وذلك منذ اطلاق اعلان لاختيار مديري المستشفيات يوم 14 يوليو الماضي، بالاضافة الى انه قد تم تشكيل لجنة تولت وضع أسس ومعايير لاختيارهم بطريقة علمية وبشفافية، وتم إجراء مقابلات لأكثر من 120 طبيب حتى الآن، و تم اختيار عددا منهم وجاري اختيار باقي المديرين. 
 
وكشف "الشرقاوى"، أن المستشفيات النموذجية التي تم اختيارها ، وهى مستشفى شرق المدينة بالاسكندرية، وطوارئ فاقوس بالشرقية، والعجوزة بالجيزة، وبنها للتأمين الصحي بالقليوبية، و 15 مايو بالقاهرة، ودار الشفاء بالقاهرة، والعجمى بالإسكندرية، والإسماعيلية، والباجور بالمنوفية، وسيتم الانتهاء من توزيع باقي مديري المستشفيات فى المشروع خلال الأسبوع الجاري.
 
 
وأوضح خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن تلك المستشفيات النموذجية تم تقييمها لرفع الكفاءة بها، حيث تقدم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين، دون تحملهم أي أعباء مالية اضافية، حيث تقدم الخدمات الطبية من المستوى الثالث من الرعاية الصحية، بأعلى خدمة يمكن أن تقدم للمريض في المستشفى، مشيرا إلى أن تلك المستشفيات سيكون بها جميع التخصصات مثل جراحات القلب المفتوح ، والمخ والأعصاب، والتخصصات الجراحية الدقيقة ، وستغطي كافة محافظات الجمهورية، بالاضافة الى أنها ستوفر على المريض الانتقال من محافظة لأخرى بحثا عن جراحة متقدمة أو تدخل علاجي غير متوفر بمحافظته.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة تطمئن المحتفلين بالعيد.. رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات.. 2952 سيارة إسعاف و10 لنشات ومروحيتين.. طوارئ بالحميات ومراكز السموم وأرصدة الدم بلغت 25745 كيس دم.. وهالة زايد: مرور مفاجئ للتأكد من تواجد الأطباء

"الصحة" تواجه فيروس سى بـ 41 لجنة و118 منفذا للعلاج بالتأمين الصحى.. هالة زايد: أنهينا 330 ألف حالة لمريض سابق من منتفعى الهيئة حتى الآن ..الفيروسات الكبدية: بدء المسح القومى الشامل أول أكتوبر المقبل

الصحة تسابق الزمن لتطبيق "التأمين الصحى الشامل".. البداية فى بورسعيد بــ 6 مستشفيات و23 وحدة بالنصف الأول من 2019 .. هالة زايد: كول سنتر للرد على استفسارات وحجز الكشف للمنتفعين.. وحملات إعلامية لتوعية المواطنين

الصحة

المستشفيات النموذجية

المستشفيات

بورسعيد




لا تفوتك
السيسي يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين فور وصوله بكين

السيسي يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين فور وصوله بكين

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

حيل شيطانية ابتكرها القتلة لإخفاء معالم جرائمهم.. آخرها إخفاء جثة طالب الرحاب داخل صندوق ووضع الفحم والخرسانة عليها.. وأب يقتل ابنه ويبنى فوق جسده "مصطبة".. وخبير أمنى: القتلة يكتسبون مهارات الجريمة من الأفلام

حيل شيطانية ابتكرها القتلة لإخفاء معالم جرائمهم.. آخرها إخفاء جثة طالب الرحاب داخل صندوق ووضع الفحم والخرسانة عليها.. وأب يقتل ابنه ويبنى فوق جسده "مصطبة".. وخبير أمنى: القتلة يكتسبون مهارات الجريمة من الأفلام

مصر "محور" الصين فى الشرق الأوسط.. 4 أسباب تدفع "بكين" لاختيار "المحروسة" نقطة محورية بطريق الحرير.. الموقع الجغرافى وانخفاض تكلفة الإنتاج أبرزها.. وتنفيذ المبادرة الصينية يتمركز فى "اقتصادية السويس"

مصر "محور" الصين فى الشرق الأوسط.. 4 أسباب تدفع "بكين" لاختيار "المحروسة" نقطة محورية بطريق الحرير.. الموقع الجغرافى وانخفاض تكلفة الإنتاج أبرزها.. وتنفيذ المبادرة الصينية يتمركز فى "اقتصادية السويس"

معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما

معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة