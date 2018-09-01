"الصحة" تعلن تردد 103 آلاف حاج مصرى على العيادات الطبية

كتب وليد عبد السلام

صرح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، بأن 103098 حالة مرضية، ترددت على عيادات البعثة الطبية للحج حتى ظهر اليوم السبت، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 89563 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 10130 حالة في المدينة المنورة، بينما كشفت عيادة المشاعر على 3405 حالة مرضية، فيما دخلت 295 حالة الى المستشفيات السعودية، غادرت منهم 262 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 33 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأشار الدكتور محمد شوقى، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 39 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك بإجمالى 260 غسلة كلوية، كما

تلقت 6 حالات العلاج الكيماوى بإجمالى 8 جلسات، لافتاً إلى أن الفريق الطبى يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل اجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوى لحالات الأورام، كما انه يقوم بالمرور 3 مرات يومياً على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها للإطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

وأكد الدكتور عمرو قنديل، المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة، عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، لافتا إلى أن الفريق الوقائي مستمر فى أنشطته من خلال الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها، وكيفية تجنب ضربات الشمس، فضلاً عن مراقبة الحالة الصحية للحجاج لمنع دخول أى أمراض معدية إلى مصر مع عودة الحجاج.

الجدير بالذكر، أن هناك بعض الحجاج ترددوا أكثر من مرة على العيادات الطبية المصرية الموجودة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.