الشرطة القبرصية تعثر على 24 مهاجرا فى البحر المتوسط

نيقوسيا (أ ش أ)

أعلنت الشرطة القبرصية، اليوم الجمعة، أنها استطاعت العثور على 24 مهاجرا سوريا على نتوء صخرى فى البحر المتوسط، وذلك بعدما وجدت دورية بحرية، فى وقت سابق، قاربهم خاليا قرب الساحل الجنوبى للبلاد.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) الإخبارية الأمريكية عن الشرطة القبرصية قولها: إن الركاب هجروا القارب، دون أن توضح الأسباب التى دفعتهم إلى ذلك، وإن الدورية وجدته بعد ذلك على بعد 300 متر عن الشاطئ.

وأوضحت الشرطة أنها نقلت طفلين ورضيع، وزوجين مرافقين لهم، إلى المستشفى؛ فيما أعلن قسم الدفاع المدنى القبرصى أنه سيتكفل برعايتهم.

يذكر أن جزيرة قبرص تبعد نحو 160 كيلو مترا عن الساحل السورى المطل على البحر المتوسط، وتحولت فى السنوات الأخيرة إلى ملاذ رئيسى للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.