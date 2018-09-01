الشرطة البلجيكية تحقق فى كتابة عبارات عنصرية على جدار مسجد بمنطقة لوفين

كتب ـ أحمد علوى

قالت الشرطة البلجيكية فى منطقة لوفين، إن مسجد الفتح وهو أحد المساجد الشهيرة بالمدينة تعرض لاعتداء عنصرى حيث لطخت جدرانه بالكتابات العنصرية، وقد تم فتح تحقيق فى هذه القضية.

وقالت قناة بلجيك 24 البلجيكية، إن عضوا فى قيادة المسجد اكتشف وجود رسالة عنصرية على أحد جدران المبنى تقول "يجب وضع جميع السمر بالخارج" ، كما تم رسم الصليب المعقوف.

رد عضو من بلدية لوفين من الحزب الحاكم، على الكتابات المكتوبة على جدران المسجد قائلا نحن ندين هذا النوع من الافعال، "اسمحوا لى أن أكون واضحا .. هنا لا يوجد مكان لهذا النوع من الرسائل فى مدينة لوفين، نحن ندعو إلى سرد للتكامل الشامل الذى يمكن فيه لكل شخص أن يكون فلمنكيا راقيا".

وقال نيكولاس ديل بييرو المتحدث باسم شرطة لوفين "الشرطة فتحت محضرا عن هذه الشعارات العنصرية، وكذلك التحريض على الكراهية"، وأضاف " أن التحقيق مستمر".