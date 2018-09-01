video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 08:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الأمريكية تقتل الممثلة فانيسا ماركيز خلال عملية تفتيش

السبت، 01 سبتمبر 2018 07:04 ص
الشرطة الأمريكية تقتل الممثلة فانيسا ماركيز خلال عملية تفتيش الممثلة الأمريكية السابقة فانيسا ماركيز
موسكو /أ ش أ/
إضافة تعليق

قتلت الشرطة فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الجمعة، الممثلة السابقة فانيسا ماركيز بعد أن وجهت سلاحها لأفراد من الشرطة فى منزلها.

وذكرت مجلة (تايم) الأمريكية أن الشرطة كانت قد وصلت إلى منطقة ساوث باسادينا من أجل إجراء مراجعة الحالة الصحية للممثلة السابقة بناء على طلب من صاحب المنزل الذى تقيم به الممثلة (49 عاما) ، وعندما وصل رجال الشرطة لاحظوا أنها تعانى من نوبة نفسية وطلبوا مسعفين لمساعدتها.

وقالت الشرطة إنه أثناء الحديث معها بدت غير قادرة على الاعتناء بنفسها ، وشعر رجال الشرطة أنها تعانى من مشاكل فى الصحة العقلية عندما رفضت التعاون معهم.

وأوضحت الشرطة أن طبيبا إنضم إلى الشرطة فى محاولة ، لساعة ونصف الساعة ، لإقناعها بضرورة تلقى رعاية صحية لكنها أمسكت بمسدس ووجهته للضباط ، وهو ما دفعهم إلى إطلاق النار عليها ، وأنه تم نقل الممثلة السابقة إلى مستشفى حيث أعلنت وفاتها.

وعرفت ماركيز بتجسيد شخصية وندى جولدمان فى مسلسل (إى آر) الذى بثته شبكة (إن.بي.سي) فى الفترة من 1994 وحتى عام 1997.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة الأمريكية: مطلق النار فى جاكسونفيل قُتل فى المكان ولا مشتبه به ثانياً

إدانة شرطى أمريكى أبيض بقتل شاب أسود أعزل فى ولاية تكساس

الشرطة الأمريكية

أمريكا

أخبار أمريكا

الممثلة السابقة فانيسا ماركيز

فانيسا ماركيز




لا تفوتك
4 أدلة تستند إليها النيابة فى اتهامها لقتلة "طالب الرحاب".. تعرف عليها

4 أدلة تستند إليها النيابة فى اتهامها لقتلة "طالب الرحاب".. تعرف عليها

مفاجأة.. مجلس الزمالك يلغى منصب النائب الثانى فى اللائحة الجديدة

مفاجأة.. مجلس الزمالك يلغى منصب النائب الثانى فى اللائحة الجديدة

الحكومة ترصد 23.5 مليون جنيه لزيادة مشروعات البحث العلمى بالمناطق الحدودية

الحكومة ترصد 23.5 مليون جنيه لزيادة مشروعات البحث العلمى بالمناطق الحدودية

"التعليم العالى" تعلن تسجيل رغبات 85 ألف طالب بالدور الثانى حتى الآن

"التعليم العالى" تعلن تسجيل رغبات 85 ألف طالب بالدور الثانى حتى الآن

4 مهام أمام أجيرى فى المعسكر الأول للمنتخب.. تلطيف الأجواء بين اتحاد الكرة و محمد صلاح.. إنهاء أزمة الملابس و الانسجام بين الجدد و القدامى.. حصد أول 3 نقاط أمام النيجر لضمان المنافسة على التأهل لأمم 2019

4 مهام أمام أجيرى فى المعسكر الأول للمنتخب.. تلطيف الأجواء بين اتحاد الكرة و محمد صلاح.. إنهاء أزمة الملابس و الانسجام بين الجدد و القدامى.. حصد أول 3 نقاط أمام النيجر لضمان المنافسة على التأهل لأمم 2019

فيديو وصور.. ألمانيا تلفظ "أردوغان".. تمثال ذهبى للرئيس التركى يثير الغضب فى شوارع برلين.. سِجل الطاغية العثمانى فى الديكتاتورية والقمع يكشف أسباب إزالته.. والنظام يواصل الملاحقة الأمنية فى المؤسسة العسكرية

فيديو وصور.. ألمانيا تلفظ "أردوغان".. تمثال ذهبى للرئيس التركى يثير الغضب فى شوارع برلين.. سِجل الطاغية العثمانى فى الديكتاتورية والقمع يكشف أسباب إزالته.. والنظام يواصل الملاحقة الأمنية فى المؤسسة العسكرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة