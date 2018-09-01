الشرطة الأمريكية تقتل الممثلة فانيسا ماركيز خلال عملية تفتيش

موسكو /أ ش أ/

قتلت الشرطة فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الجمعة، الممثلة السابقة فانيسا ماركيز بعد أن وجهت سلاحها لأفراد من الشرطة فى منزلها.

وذكرت مجلة (تايم) الأمريكية أن الشرطة كانت قد وصلت إلى منطقة ساوث باسادينا من أجل إجراء مراجعة الحالة الصحية للممثلة السابقة بناء على طلب من صاحب المنزل الذى تقيم به الممثلة (49 عاما) ، وعندما وصل رجال الشرطة لاحظوا أنها تعانى من نوبة نفسية وطلبوا مسعفين لمساعدتها.

وقالت الشرطة إنه أثناء الحديث معها بدت غير قادرة على الاعتناء بنفسها ، وشعر رجال الشرطة أنها تعانى من مشاكل فى الصحة العقلية عندما رفضت التعاون معهم.

وأوضحت الشرطة أن طبيبا إنضم إلى الشرطة فى محاولة ، لساعة ونصف الساعة ، لإقناعها بضرورة تلقى رعاية صحية لكنها أمسكت بمسدس ووجهته للضباط ، وهو ما دفعهم إلى إطلاق النار عليها ، وأنه تم نقل الممثلة السابقة إلى مستشفى حيث أعلنت وفاتها.

وعرفت ماركيز بتجسيد شخصية وندى جولدمان فى مسلسل (إى آر) الذى بثته شبكة (إن.بي.سي) فى الفترة من 1994 وحتى عام 1997.