video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسي لنظيره الصينى: اتفاقية الشراكة الشاملة ستحقق استفادة بالتبادل التجارى

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:04 م
السيسي لنظيره الصينى: اتفاقية الشراكة الشاملة ستحقق استفادة بالتبادل التجارى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء
بكين – محمد الجالى
إضافة تعليق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جلسة المباحثات الموسعة مع نظيره الصينى شى جين بينج، بحضور وفدى البلدين بقاعة الشعب الكبرى فى بكين، بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين، ووصولها إلى درجة العلاقات الاستراتيجية الشاملة، مما يعكس حجم الثقة بين البلدين

 

وأشار السيسى، خلال المباحثات إلى التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين والذى تطور خلال الأربع سنوات الماضية، والذى نتج عنها توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والبرنامج التنفيذى من2016 إلى 2021 وهو الأمر الذى سيحقق استفادة كبيرة خلال تلك الفترة، خاصة فى حجم التبادل التجارى بين البلدين.

 

ورحب الرئيس السيسى بتبادل الزيارات رفيعة المستوى التى تمت بين لبلدين خلال الأربع سنوات الماضية، مشيرًا إلى الأربع زيارات التى قام بها إلى الصين، وكذلك الزيارة التى قام بها الرئيس الصينى إلى القاهرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسى يشيد بدعم الصين للتنمية بمصر خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة

السيسي يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين فور وصوله بكين

السيسي

الرئيس الصيني

العلاقات بين البلدين

خبر

اخبار اليوم

حجم التبادل التجاري




لا تفوتك
شينخوا: زيارة السيسى للصين "تاريخية" ومشاركته فى القمة تؤكد متانة العلاقات

شينخوا: زيارة السيسى للصين "تاريخية" ومشاركته فى القمة تؤكد متانة العلاقات

العداوة بعد المحبة.. أصدقاء ومساعدى ترامب يعملون لحساب FBI ضده.. محاميه السابق "سعيد" بالتعاون مع المحققين وصديق الرئيس الأمريكى القديم فتح الباب أمام نشر فضيحة جديدة فى الإعلام والمسؤول المالى هرب للحصانة

العداوة بعد المحبة.. أصدقاء ومساعدى ترامب يعملون لحساب FBI ضده.. محاميه السابق "سعيد" بالتعاون مع المحققين وصديق الرئيس الأمريكى القديم فتح الباب أمام نشر فضيحة جديدة فى الإعلام والمسؤول المالى هرب للحصانة

السيسى يصل بكين للمشاركة فى منتدى "الصين- أفريقيا".. مراسم استقبال رسمية للرئيس اليوم بقاعة "الشعب".. وجولة مباحثات مع "شى جين بينج".. والرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة

السيسى يصل بكين للمشاركة فى منتدى "الصين- أفريقيا".. مراسم استقبال رسمية للرئيس اليوم بقاعة "الشعب".. وجولة مباحثات مع "شى جين بينج".. والرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة

ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني

ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني

ولا الملكات فى زمانهم.. والدة كيم كاردشيان تخصص منزلا كاملا لملابسها فقط

ولا الملكات فى زمانهم.. والدة كيم كاردشيان تخصص منزلا كاملا لملابسها فقط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة