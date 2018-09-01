السيسي لنظيره الصينى: اتفاقية الشراكة الشاملة ستحقق استفادة بالتبادل التجارى

بكين – محمد الجالى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جلسة المباحثات الموسعة مع نظيره الصينى شى جين بينج، بحضور وفدى البلدين بقاعة الشعب الكبرى فى بكين، بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين، ووصولها إلى درجة العلاقات الاستراتيجية الشاملة، مما يعكس حجم الثقة بين البلدين

وأشار السيسى، خلال المباحثات إلى التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين والذى تطور خلال الأربع سنوات الماضية، والذى نتج عنها توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والبرنامج التنفيذى من2016 إلى 2021 وهو الأمر الذى سيحقق استفادة كبيرة خلال تلك الفترة، خاصة فى حجم التبادل التجارى بين البلدين.

ورحب الرئيس السيسى بتبادل الزيارات رفيعة المستوى التى تمت بين لبلدين خلال الأربع سنوات الماضية، مشيرًا إلى الأربع زيارات التى قام بها إلى الصين، وكذلك الزيارة التى قام بها الرئيس الصينى إلى القاهرة.