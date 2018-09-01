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"السياحة والمصايف" بالإسكندرية تعمل بـ"كود موحد" للشواطئ بدءًا من العام القادم

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:44 م
"السياحة والمصايف" بالإسكندرية تعمل بـ"كود موحد" للشواطئ بدءًا من العام القادم اللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف
الإسكندرية - جاكلين منير
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أكد اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على أن الإدارة ستعمل على تطبيق نظام "الكود الموحد" للشواطئ بدءا من العام القادم.

 

وأوضح اللواء أحمد حجازى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن "الكود الموحد" تعنى توحيد شكل ونوعية الخدمات المقدمة للشواطئ لرفع كفاءة تلك الخدمات، وللمظهر الحضارى للمدينة، بالإضافة إلى إضفاء الشكل الجمالى على الشواطئ، حيث سيتم توحيد لون الدهانات والتصميمات الخاصة بدورات المياه وغرف تغيير الملابس.

 

وأوضح "حجازى" أنه سيتم إرفاق تلك الاشتراطات للكود الموحد على المستأجرين لكل شاطئ، وذلك من خلال الشروط الملزمة للمستأجرين فى كراسة الشروط والعمل على متابعة الالتزام بها.

 

من جهة أخرى أكد "حجازى" على أنه تمت زيادة عدد الشواطئ المجانية إلى 10 شواطئ، تنتشر بطول ساحل الإسكندرية وبمختلف الأحياء.


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