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السجن المشدد 15 سنة لفلاح ببورسعيد اغتصب ابنته بعد وضع مخدر لها فى العصير

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:17 م
السجن المشدد 15 سنة لفلاح ببورسعيد اغتصب ابنته بعد وضع مخدر لها فى العصير المستشار سامى عبد الرحيم رئيس محكمة جنايات بورسعيد
كتب - فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، رئيس المحكمة، فلاح، بالسجن المشدد 15 سنة، لاغتصابه ابنته بعد وضع مادة مخدرة لها فى العصير.

 

تعود أحداث القضية رقم 1632 لسنة 2015 جنايات بورسعيد، عندما تلقى مدير أمن بورسعيد، بلاغا يفيد قيام "السيد. س. هـ. س" 50 سنة فلاح مقيم، قرية بجنوب بورسعيد، بالتعدى جنسيا على ابنته " أ" 19 سنة، بأن دس لها مادة مخدرة، فى كوب العصير الذى شربته وفقدت وعيها وقام بنزع ملابسها عنها، وطرحها أرضا وجثم فوقها وتناوب التعدى عليها جنسيا بغير رضاها.

 

وتوصلت تحريات الرائد زياد حمودة، رئيس مباحث قسم الجنوب إلى صحة الواقعة، وقيام المتهم بالتعدى جنسيا على ابنته أكثر من مرة.

 





 

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