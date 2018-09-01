الزراعة تعتمد 424 تسجيلة مخاليط أعلاف وتنصح بعدم شراء غير المرخص بتداولها

كتب عز النوبي

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية صناعة مخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها، وفقاً لمعايير علمية لتواكب الاحتياجات الغذائية للسلالات المحلية والأجنبية سواء كانت من الدواجن أو حيوانات المزرعة، كما شدد على ضرورة أن يتم ذلك من خلال التسجيلات المعتمدة من الوزارة.

وفى سياق متصل، اعتمد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عدد 424 تسجيلة مخاليط أعلاف ومركزاتها وإضافاتها، منهم 252 تسجيلة محلية و 172 تسجيلة أجنبية خلال شهر أغسطس الماضى.

فيما أفادت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن تسجيل مخاليط الأعلاف ومركزاتها وإضافاتها، يتم من قبل لجنة علمية فنية متخصصة تقوم بفحص ودراسة التسجيلات، ولا تعتمد التسجيلة إلا بعد التأكد من مدى صلاحيتها وملائمتها من الناحية العلمية والعملية، وأنها تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى كان أو تناسلى سواء كان للدواجن أو لحيوانات التسمين أو الألبان، وكذلك الأسماك.

وأضافت أنه فور تمام التسجيل، يتكفل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالإشتراك مع المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف وشرطة البيئة والمسطحات، الرقابة على تصنيع وتداول تلك الأعلاف أو مركزاتها وإضافاتها المصنعة أو المستوردة بناءاً على التسجيلات المعتمدة، حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وحفاظاً على الصحة العامة.

وقال د طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن القطاع يهيب بعدم تداول أى من الأعلاف أو مركزاتها وإضافاتها إلا طبقا لتسجيلات معتمدة من القطاع، حتى لا يتعرض المخالفين للمسائلة القانونية، كما طالب مربى ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة بعدم التعامل إلا مع الأعلاف المرخص بتداولها والمعتمدة من قبل وزارة الزراعة.