الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد

كتب- إسماعيل رفعت

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، فى حضور احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد 1440هـ الذى تقيمه الوزارة بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) يوم الإثنين 10 سبتمبر، كما أناب جميع المحافظين كل فى محافظته لحضور الاحتفال.

ووجه وزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة، خالص التهنئة بالعام الهجرى الجديد لرئيس الجمهورية والشعب المصري كله والأمتين العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، سائلاً الله (عز وجل) أن يجعله عام يمن وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .

كما أكد على جميع مديري المديريات بضرورة التنسيق مع المحافظين كل فى محافظته لإقامة الاحتفال بالعام الهجري الجديد.