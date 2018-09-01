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الرئيس العراقى يشدد على ضرورة تضافر الجهود لتوحيد الصفوف

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:00 م
الرئيس العراقى يشدد على ضرورة تضافر الجهود لتوحيد الصفوف الرئيس العراقى فؤاد معصوم
بغداد (أ ش أ)
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شدد الرئيس العراقى فؤاد معصوم على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل الوصول إلى تفاهمات تسهم فى توحيد الصفوف بين الأطراف العراقية.

وقال معصوم ـ خلال استقباله اليوم وفدى الاتحاد الوطنى والحزب الديمقراطى الكردستانيين ـ إنه يجب توحيد الصفوف تمهيدا لتشكيل حكومة تلبى طموحات الشعب بكافة مكوناته.

وأشار مكتب معصوم ـ فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز ـ الى أن الرئيس العراقى استقبل مساء اليوم السبت وفدى الاتحاد الوطنى الكردستانى والحزب الديمقراطى الكردستانى اللذين يزوران بغداد حاليا فى اطار مساعى القوى السياسية لتكوين الكتلة النيابية الأكبر.

وأوضح أن وفد الحزب الديمقراطى ترأسه سكرتير المكتب السياسى للحزب فاضل ميرانى ، فيما ترأس وفد الاتحاد الوطنى مسؤول الهيئة العاملة فى المكتب السياسى للاتحاد ملا بختيار.

وكان ائتلاف الوطنية قد أعلن أن اجتماعه مع قيادة الحزب الديمقراطى الكردستانى كان ايجابيا ووجهات النظر متطابقة ، فيما أكد أنه سيواصل مساعيه من أجل الوصول الى توافق حقيقى ضمن الفضاء الوطنى.

 


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