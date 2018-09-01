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الرئيس الأمريكى يغيب عن قمم فى سنغافورة وبابوا غينيا الجديدة

السبت، 01 سبتمبر 2018 08:06 ص
الرئيس الأمريكى يغيب عن قمم فى سنغافورة وبابوا غينيا الجديدة دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)
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قال البيت الأبيض، الجمعة إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سيغيب عن قمم مع زعماء آسيا فى سنغافورة وبابوا غينيا الجديدة فى نوفمب، وتلقى ترامب دعوة لحضور قمة أمريكا ورابطة دول جنوب شرق آسيا وقمة شرق آسيا فى سنغافورة وكذلك منتدى التعاون الاقتصادى لمنطقة آسيا والمحيط الهادى فى بابوا غينيا الجديدة. وحضر ترامب هذه القمم فى العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن ترامب طلب من بنس أن يمثله فى القمم حيث سيسلط الضوء على رؤية الولايات المتحدة بشأن حرية الملاحة فى المحيطين الهندى والهادى "بناء على احترام السيادة وحكم القانون ومبادئ التجارة الحرة والنزيهة والمتبادلة".

ويسافر ترامب إلى باريس فى 11 نوفمبر لحضور الاحتفال بالذكرى المئوية للهدنة التى أنهت الحرب العالمية الأولى، وقالت ساندرز "أثناء وجوده فى أوروبا سيزور الرئيس أيضا ايرلندا لتجديد العلاقات العميقة والتاريخية بين بلدينا".

وأضافت ساندرز أن ترامب سيحضر بعد ذلك قمة مجموعة العشرين فى بوينس أيريس وسيتوجه أيضا إلى كولومبيا لإجراء محادثات بشأن الأمن ومكافحة المخدرات ومناقشة القضايا الإقليمية.

وحتما سيثير قرار ترامب عدم حضور القمم الآسيوية تساؤلات بشأن مدى التزامه تجاه منطقة تشمل بعضا من تحديات السياسة الخارجية الأمريكية الأكثر إلحاحا.

 

 

 


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قمة سنغافورة

قمة بابوا غينيا الجديدة

البيت الأبيض




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