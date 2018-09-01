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الحكومة تقترض 16.2 مليار جنيه من البنوك غدا

السبت، 01 سبتمبر 2018 05:00 ص
الحكومة تقترض 16.2 مليار جنيه من البنوك غدا الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أحمد يعقوب
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يطرح البنك المركزى المصرى، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ16.2 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.
 
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
 
 
 

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