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الحكومة ترصد 23.5 مليون جنيه لزيادة مشروعات البحث العلمى بالمناطق الحدودية

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:04 ص
الحكومة ترصد 23.5 مليون جنيه لزيادة مشروعات البحث العلمى بالمناطق الحدودية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت نورا فخرى
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فى إطار توجهات الدولة بتنمية المحافظات الحدودية وما يرتبط بها من إزالة الفجوات التكنولوجيّة، تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، زيادة عدد مشروعات البحث العلمى المنفذة فى المناطق الحدودية إلى 12 مشروعًا خلال العام المالى 2020/2021، وذلك بدلاً من مشروعين فقط حالياً.

وحسب خطة الحكومة للفترة ما بين (2018/2019 - 2021/2022)، من المستهدف أن تشمل مشروعات البحث العلمى المزمع تنفيذها عدة مجالات ومنها الطاقة الجديدة، تحلية المياه، الزراعة والغذاء، الاستزراع السمكى فى تنمية أقاليم مصر الحدودية والوادى الجديد وحلايب وشلاتين.

وقدرت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مبلغا وقدره 23.5 مليون جنيه لصالح تنفيذ برنامج "إزالة الفجوات التكنولوجية".

 


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