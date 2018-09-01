الجيش اليمنى يحرر مواقع بـ"تعز" ويسيطر على أسلحة الحوثيين.. فيديو

إيمان حنا

حققت قوات الجيش اليمنى المدعوم من قوات تحالف دعم الشرعية اليمنية، اليوم السبت، تقدمًا جديداً في مديرية حيفان جنوب محافظة تعز، وسط تراجع مليشيات الحوثي الانقلابية وسقوط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح.

وقال مصدر عسكري للمركز الاعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش الوطني حررت عدد من المواقع الاستراتيجية، أبرزها سوق الخزجة ومنطقة العذير والخزجة وجبل الكرب والحبوال وجبل هيجة الجن، بالإضافة إلى تحرير مركز السويداء في عزلة الأعروق.

وأكد أن المعارك التي اندلعت في عزلتي الأعروق والأعبوس، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية، فيما استعاد أبطال الجيش كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.