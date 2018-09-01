الجيش التشادى يستهدف متمردين على الحدود الليبية

نجامينا (أ ف ب)

قصف الجيش التشادى السبت منطقة تيبستى فى اقصى شمال البلاد على الحدود الليبية حيث يطارد متمردين منذ أسابيع عدة، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.

واستهدف القصف موقعا بين ميسكى ويبيبو، بحسب ما قال مصدر أمنى لفرانس برس.

وأكد مصدر محلى هذه المعلومات موضحا أن الضربة الجوية أسفرت عن نحو 10 جرحى فى صفوف السكان.

وقال المصدر إن "الطيران استهدف موكب زفاف على الطريق بين ميسكى ويبيبو".

وتعذر تأكيد هذه المعلومات لدى مصدر مستقل، واتصلت فرانس برس، بالجيش التشادى فلم يشأ التعليق.

وبدأت نجامينا نهاية أغسطس عملية عسكرية برية وجوية فى تيبستى بعدما هاجمت مجموعة مسلحة متمردة تتمركز فى ليبيا منذ اعوام، مدينة فى المنطقة المذكورة منتصف الشهر المذكور.

وشمال تشاد منطقة صحراوية مأهولة فى شكل محدود تشهد عمليات تهريب بين تشاد والسودان والنيجر وليبيا. وينتشر متمردون تشاديون فى هذه البلدان التى تتقاسم حدودا مشتركة.