"التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر سبتمبر

كتب مدحت وهبة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر سبتمبر الجارى، من خلال شركتى الجملة، حيث يتم الصرف لبقالى التموين ومنافذ التوزيع، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية طوال الشهر، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وأكد المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة للجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، توفير السلع المدعمة للمواطنين عن شهر سبتمبر الجارى، وجارٍ صرفها للبقالين ومنافذ التوزيع لتوزيعها على أصحاب البطاقات التموينية، خاصة السلع الأساسية، حيث يتم طرح الأرز بسعر 8 جنيهات للكيلو على البطاقات، إضافة إلى توفير أرز بالمجمعات الاستهلاكية يتراوح من 8.5 الى 9.5 جنيه للكيلو وكذلك توفير كافة المنتجات.