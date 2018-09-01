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"التعليم" تتيح لطلاب الثانوية المتظلمين الاطلاع على كراسة الإجابة مباشرة

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:42 م
"التعليم" تتيح لطلاب الثانوية المتظلمين الاطلاع على كراسة الإجابة مباشرة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كنترولات الثانوية العامة تواصل استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الدور الثانى.

 

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، لـ" اليوم السابع"، إن الطالب الذى يسدد مبلغ التظلم يطلع فى نفس اليوم مباشرة، موضحة أن الكنترول استقبل قرابة 150 تظلما حتى الآن، وأن نسبة التظلمات قليلة لأن أغلب طلاب الدور الثانى حاصلين على درجة النجاح فقط فى المادة.

 

وتابعت المصادر، أن ارتفاع نسبة النجاح فى الدور الثانى أيضا سببا فى انخفاض نسبة التظلمات مشيرة إلى أنه سيتم غلق باب التظلم منتصف سبتمبر الجارى.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت نسبة النجاح فى نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة بنسبة نجاح 89.4%.


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