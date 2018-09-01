"التعليم العالى" تنتهى من تنسيق المرحلة الثالثة الاثنين المقبل

كتب وائل ربيعى

تنتهى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بعد غدٍ الاثنين، فى تمام الساعة السابعة مساء، بعد انتهاء المدة القانونية التى منحتها الوزارة لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق.

من جانبه، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه يجب على طلاب الدور الثانى للثانوية العامة والمتخلفين عن المراحل السابقة للتنسيق، الحرص والتأنى خلال ملء رغباتهم على موقع التنسيق، وكذلك ضرورة ملء قائمة الرغبات كاملة وعدم الاكتفاء بعدد معين من الرغبات.

وحددت وزارة التعليم العالى، الحد الأدنى للتقدم 205 درجات للشعبة العلمية والأدبية بنسبة 50% وذلك لعدد 64575 طالبا بالشعبة العلمية، و60592 طالبا بالشعبة الأدبية بإجمالى 125167 طالبا.