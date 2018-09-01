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"التعليم العالى" تعلن تسجيل رغبات 85 ألف طالب بالدور الثانى حتى الآن

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:00 ص
"التعليم العالى" تعلن تسجيل رغبات 85 ألف طالب بالدور الثانى حتى الآن تنسيق الجامعات - صورة أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب الدور الثانى من الثانوية العامة الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى بلغ حتى الآن 85 ألف طالب وطالبة.

 

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على طلاب الدور الثانى للثانوية العامة والمتخلفين عن المراحل السابقة للتنسيق، الحرص والتأنى خلال ملء رغباتهم على موقع التنسيق، وكذلك ضرورة ملء قائمة الرغبات كاملة وعدم الاكتفاء بعدد معين من الرغبات.

 

وحددت وزارة التعليم العالى، الحد  الأدنى للتقدم 205 درجات للشعبة العلمية والأدبية بنسبة 50%، وذلك لعدد 64575 طالبًا بالشعبة العلمية، و60592 طالبًا بالشعبة الأدبية بإجمالى 125167 طالبًا.

 

 


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التعليم العالى

طلاب الدور الثانى

موقع التنسيق




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